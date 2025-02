Mattsee nützt Flaute für Schritt in die Zukunft

Auch Pläne aus dem Jahr 1897 sind noch gültig“, berichtet der Mattseer Bürgermeister Michael Schwarzmayr (SPÖ) – und über die mühsame Suche danach in den Archiven. Das soll es künftig nicht mehr geben. Nach und nach werden jetzt alle Unterlagen der Gemeinde gescannt und somit digitalisiert. „Dadurch wird der Workflow beschleunigt und am Ende auch Unmengen Papier gespart“, so der Ortschef. Sein Motto: Dort sparen, wo es nicht wehtut.