Hauser im Massenstart Zwölfte, Gala für Norweger

Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser ist im abschließenden Massenstart der Biathlon-WM in Lenzerheide auf Platz zwölf gelandet. Der 31-jährigen Tirolerin unterliefen am Sonntag vier Schießfehler. Am Ende fehlten ihr bei warmen Temperaturen und tiefer Loipe 1:09,2 Minuten auf die siegreiche Schwedin Elvira Öberg. Bei den Männern holte Superstar Johannes Thingnes Bö in seinem letzten WM-Rennen hinter seinen norwegischen Landsleuten Endre Strömsheim und Sturla Holm Laegreid Bronze.