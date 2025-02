Zu viele Fehler! Steu/Kindl Gesamtweltcup-Dritte

Vor Steu/Kindl klassierten sich in der Endabrechnung noch die beiden Letten Martins Bots und Roberts Blume, die auch in China als Zweite ins Ziel kamen. Wendl/Arlt feierten auf der Bahn, auf der sie vor drei Jahren ihr drittes Olympia-Gold im Doppelsitzer geholt hatten, ihren vierten Saisonsieg. Steu/Kindl hatten vergangene Woche in Pyeongchang triumphiert. In China touchierten sie zweimal an derselben Stelle die Bande und fuhren ihr schwächstes Saisonergebnis ein. Für Kindl stand im Anschluss u.a. noch der Männer-Einsitzer auf dem Programm.