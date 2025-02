Trump verbannt Kinderbuch von Hollywoodstar

„Ich frage mich, was an diesem Bilderbuch so umstritten ist, dass es von der US-Regierung verboten wurde. Ich bin wirklich traurig und hätte nie gedacht, dass ich so etwas in einem Land erleben würde, in dem Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung ein verfassungsmäßiges Recht sind“, schrieb Moore vor wenigen Tagen auf Instagram.