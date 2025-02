Wirtschaftsforscher warnt: Europa vor dem Kollaps!

Wie sieht es in einem Jahr aus für Österreich und Deutschland? Bonin lässt kein gutes Haar an der aktuellen Politik: „Ich fürchte, nicht gut.“ Die Regierungen würden immer noch glauben, dass sie mit US-Präsident Donald Trump „Business as usual“ betreiben könnten – also alles beim Alten belassen. Doch der Experte warnt: „Es könnte Zölle geben und der Druck von außen wird groß sein. Man wird sich in Europa zwar großen externen Herausforderungen gegenübersehen, aber keine Antworten finden.“