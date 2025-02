Fahrzeug-Maut in New York wird wieder aufgehoben

Die Maut sei aber ein „Schlag ins Gesicht der amerikanischen Arbeiterklasse und Kleinunternehmer“, sagte US-Verkehrsminister Sean Duffy. US-Präsident Trump, der mehrere Immobilien in New York besitzt, hatte von Anfang an gegen die Maut gewettert. „Manhattan, und ganz New York, ist gerettet“, schrieb er jetzt auf seiner Plattform Truth Social. „Lange lebe der König“, fügte er hinzu.