Millionensponsor Raiffeisen droht ÖFB mit Ausstieg

In einem Schreiben an das ÖFB-Präsidium übt die Raiffeisen Bankengruppe scharfe Kritik an den Vorgängen im größten Sportverband des Landes. Sogar ein Ausstieg des Millionensponsors, der seit 2003 als Premium-Partner des Nationalteams an Bord ist, wird angedroht.