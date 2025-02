Kult-Kiste Yugo kommt zurück – nicht als E-Auto!

Galt der Yugo jahrelang als Symbol absoluter Basismobilität, so ist er mittlerweile vor allem in den USA zu einer Ikone der Pop-Kultur avanciert. Es gibt Bücher über ihn, er tritt in Filmen auf, der Wiedererkennungswert ist hoch. Auch in seiner Heimat, auf dem Balkan, hat sich längst eine Fangemeinde gebildet.