So soll Kärnten in Zukunft wieder sicherer werden

Integrationsfortschritte an Sozialleistung koppeln

Kaiser kündigte außerdem die Ausarbeitung eines „Kärntner Integrationsvertrages“ an, in dem Asylwerber zu einem Integrationsjahr samt Deutschkursen und gemeinnütziger Arbeit und zur Akzeptanz der westlichen Werte verpflichtet werden. Der Integrationsfortschritt solle auch an die Sozialleistung gekoppelt werden: „Zum positiven Anreiz und als Sanktion“, wie Kaiser betont. Als konkrete Maßnahmen in Sachen Prävention genannt werden auch die Möglichkeit zur Überprüfung von Messengerdiensten – das Gesetz wurde bisher im Nationalrat politisch blockiert – und die Möglichkeit für die Exekutive, auch in privaten Unterkünften von Asylwerbern Nachschau halten zu können.