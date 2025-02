Wenn die Angst zum ständigen Begleiter wird

Die Polizei wird außerdem in der nächsten Zeit mit verstärkter Präsenz in Kärnten auftreten. „Es ist verständlich, dass nach so einer Tat eine große Unsicherheit herrscht. Wir werden aber alles Notwendige unternehmen, um den Bürgern wieder mehr Sicherheit zu vermitteln“, so Landespolizeisprecher Rainer Dionisio. Dazu zählen ebenso stärkere Kontrollen bei Großveranstaltungen.