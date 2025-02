„Wollte so viele töten wie möglich!“

Wegen Ausweisfälschung in Deutschland in Haft

Brisant: Der Syrer saß eine viertägige Ersatzfreiheitsstrafe in Deutschland wegen Dokumentenfälschung ab, weil er die Geldbuße nicht zahlen konnte! Und wie lief das Asylverfahren bei uns ab? Nach Österreich war er als 18-Jähriger gekommen. Nachdem ihn Deutschland bei einem ersten Versuch wegen des getürkten Ausweises abgeschoben hatte, stellte er Ende September 2020 dann einen Antrag in Wien. Er sei vor dem bewaffneten Konflikt in seinem Heimatland geflüchtet: „In Syrien muss ich zum Militär. Entweder zur syrischen Armee oder der kurdischen Miliz. Ich will keine Kriegsverbrechen begehen.“ Deshalb wurde ihm – wie so vielen Syrern mit derselben Geschichte – der Flüchtlingsschutzstatus Anfang 2021 in erster Instanz vorerst bis Juli 2028 gewährt. Ein tödlicher Fehler, den ein 14-jähriger Schüler mit dem Leben bezahlte.