Runde Sache! Verstappens Kelly feiert das Baby

Die fleißige „Dokumentatorin“ nennt sich Camila Coelho. Sie ist brasialinische Influencerin und hielt für Instagram fein säuberlich fest, was so abging auf Kellys Babyparty. Als da wären: jede Menge gute Laune, Tanzeinlagen auf einer Yacht bei Traumwetter und ja, auch durchaus nackte Damenhaut. Die Frauen-Runde scheint es zu verstehen, krachen zu lassen. Der Anlass ist ja auch ein freudiger. Formel-1-Serienweltmeister Max Verstappen und seine Kelly erwarten das erste gemeinsame Kind. Und das ist dürfte eine runde Sache werden, wie sich an Kellys „Bauch-Status“ ablesen lässt.