Rapids Puls trieb nur der Schiri in die Höhe

„Aber den Elfer muss er geben, ...“

Dafür trieb auf dem Rasen Referee Julian Weinberger den Puls von Grün-Weiß in die Höhe. Weil er keinen Elfer gab, als Tin Plavotic Louis Schaub bei einem Kopfball aus kurzer Distanz am Hals zurückhielt, sich auch nicht der VAR einschaltete. Da holte sich Trainer Robert Klauß die Gelbe Karte ab. Später auch noch sein Assistent Thomas Kraus. „Das waren normale Emotionen, das ist okay, ich darf halt keine Kritik äußern“, konnte Klauß mit der Verwarnung leben: „Aber den Elfer muss er geben. Der Einzige, der heute Schwierigkeiten hatte, war der Schiedsrichter.“ Stimmt schon, aber das gilt auch für ein paar Rapidler ...