„Viele Bewerber scheitern an Deutschkenntnissen“

„Krone“: Herr General, unser Interview wurde kurzfristig nach hinten verschoben, weil es in München einen Terroranschlag gegeben hat. Gibt es aktuell eine Bedrohungslage für Österreich, insbesondere für Wien?

Michael Takàcs: Die erste Frage ist: Wie können wir unterstützen, zum Beispiel durch Spezialkräfte wie die Cobra? Gleichzeitig analysiert die DSN sofort, ob es eine Verbindung zu Österreich gibt: Gibt es Hinweise auf mögliche Täter oder Netzwerke hierzulande? Das geschieht nicht nur innerhalb Österreichs, sondern in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Sicherheitsbehörden. Faktum ist: Wie in den fast allen Staaten Westeuropas gilt seit dem 7. Oktober 2023 eine allgemein erhöhte Bedrohungslage, aber keine konkrete Gefährdung.