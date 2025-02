Schlagerstar gesteht: „Wollte alles hinschmeißen!“

Ein Peilsender, versteckt in einem Teddybären, wirklich bedrohliche Todesnachrichten („Ich will mit dir sterben“) via Social Media – und trotzdem wurde ein fanatischer Fan der steirischen Schlagersängerin Natalie Holzner freigesprochen. Das rechtskräftige Urteil ist jetzt bald ein Jahr her. In einem ganz ehrlichen Gespräch mit der „Krone“ ließ die Weststeirerin das Erlebte Revue passieren.