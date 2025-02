Überraschung! So sieht der neue McLaren aus

In einem Tweet zeigt das britische Team erstmals seinen Wagen für die anstehende Saison live und in Action auf der Formel-1-Strecke in Silverstone. Zwar ist die Lackierung noch nicht final, soll aber laut Lando Norris einen guten Vorgeschmack auf die endgültige Enthüllung geben. Der Brite durfte das neue Auto auch als erster auf der Rennstrecke ausprobieren.