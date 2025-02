Norris: Warnung an F1-Weltmeister Verstappen

Klare Ansage an die Konkurrenz

„Ich habe das im Griff und ich werde alles schaffen, aber ich bin in der besten Form, in der ich je war, sowohl körperlich, mental und alles andere und ich denke, das sind wir auch als Team“, erklärt der Brite als Warnung für seine Konkurrenten, denn McLaren gelang der erste Konstrukteurstitel seit 1998. Letzte Saison kam er zwar mehrmals nah an Verstappen ran, allerdings schlichen sich immer wieder Fehler ein, die der Brite unterbinden will. „Ich denke, ich hatte meinen gerechten Anteil an Fehlern, aber ich bin froh, dass ich es letztes Jahr geschafft habe und ich kann dieses Jahr zuversichtlich antreten, ich würde sagen ich bin zuversichtlich, was für mich selten ist.