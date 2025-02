„Skisprung-Dino“ geht wieder auf Rekordjagd

Noriaki Kasai will am Wochenende in Sapporo gleich mehrere Rekorde übertrumpfen. Der „Flug-Dino“ bekommt in seiner Heimat die Möglichkeit in den Weltcup zurückzukehren und sich dabei sogar selbst zu schlagen. Und doch sei das Alter mittlerweile ein erheblicher Faktor, gibt der 52-Jährige zu.