ÖSV-Adler glänzte gegen Skisprung-Opa Kasai

Zweimal schon Elfter

Bei seinen Auftritten im Weltcup gelangen ihm in Engelberg (Sz) und Innsbruck zwei elfte Plätze. Klar will er bei den nächsten Stationen in Willingen (D), Lake Placid (US) und Sapporo noch mehr aufzeigen: „Ich will coole Sprünge abliefern und zeigen, dass ich im Weltcup bestehen kann. Meine Sprünge bisher waren großteils ganz gut.“