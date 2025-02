Co-Trainer nach Blitzwechsel Held gegen Liverpool

Das war kein Comeback von null auf 100, sondern eines von -1 auf 1000: Hubert Auer! Ex-Tormanntrainer der SV Ried aus Spittal an der Drau in Kärnten! Der am Mittwochabend der vergangenen Woche nichts ahnend von der explosionsartigen Entwicklung seiner seit Sommer ruhenden Profikarriere im Innviertel saß, nur 72 Stunden später jedoch bereits einen gar nicht so kleinen Anteil zur 1:0-Sensation von Plymouth Argyle im FA Cup gegen FC Liverpool haben sollte, obwohl der englische Zweitligisten die Arbeitsbewilligung für den Österreicher erst gestern bekam.