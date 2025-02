Zukunft ungewiss: Das Aus für die Bildungskarenz?

Die Bildungskarenz steht möglicherweise vor dem Aus. Häufig wurde sie genutzt, um Weiterbildung und Karriere unter einen Hut zu bekommen – doch gelegentlich wurde sie auch unzweckmäßig in Anspruch genommen, um die Elternzeit zu verlängern. Bei den Verhandlungen von Blau-Schwarz war sie nun Thema, gilt sie in den Augen der Parteien doch als zu teuer und wenig zielführend. Das sorgt für Verunsicherung. Viele Menschen versuchen jetzt, ihre Bildungskarenz noch schnell in Anspruch zu nehmen, bevor es zu spät ist. Gleichzeitig suchen sowohl Arbeitnehmer als auch Unternehmen nach Alternativen, da noch unklar ist, wie es weitergeht.