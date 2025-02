WM-Generalprobe ohne Podestplatz für ÖSV-Team

Johannes Lamparter hat am Sonntag in Otepää im schon letzten Weltcup der Nordischen Kombinierer vor der WM (27.2. bis 9.3. in Trondheim) auch im Kompaktbewerb als bester ÖSV-Mann Rang fünf belegt. Den Sieg holte sich der Deutsche Vinzenz Geiger wie schon am Samstag. Er hatte kurz vor Kilometer 6 des 7,5-km-Kompaktbewerbs Jarl Magnus Riiber abgeschüttelt und kam mit 16 Sekunden Vorsprung auf den Norweger ins Ziel. Bei den Frauen kam diesmal keine ÖSV-Athletin in die Top-10.