Bei inniger Umarmung mit Annemarie flossen Tränen

Lange hielt die 32-Jährige im Zielbereich dem Ansturm der Emotionen stand. Sie, die bei den verpatzten Weltcup-Rennen so oft den Tränen freien Lauf lassen musste, baute (imaginäre) Staudämme gegen das Wasser in den Augen auf. Bis … ja, bis sie bei der Flower-Ceremony im Ziel von Ski-Legende Annemarie Moser-Pröll in die Arme genommen wurde. Da gab’s kein Halten mehr! An der Schulter von Österreichs Jahrhundert-Sportlerin weinte sie. „Weil sie so ein Vorbild von mir und so eine herzensgute Person ist und weil’s so schön ist, von so einer großen Sportlerin den Preis übergeben zu bekommen.“