„Einfach geil!“ Puchner jubelt nach Zitterpartie

Das nächste Edelmetall für Österreich: Mirjam Puchner gewann am Samstag WM-Silber in der Abfahrt! „Meine Pumpe ging mehr als am Start“, zitterte die ÖSV-Dame im Ziel in Saalbach. Als der zweite Platz feststand, gab es kein Halten mehr: „Einfach geil!“