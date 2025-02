Hier geben Lkw-Fahrschüler rein elektrisch Gas

Die Fahrschule Easy Drivers hat an ihren Standorten in Bruck an der Leitha und in Schwechat nun einen Elektro-Lkw im Einsatz – eine Premiere in unserem Bundesland. „Es ist ein weiterer Schritt zu einer möglichst umweltbewussten Führerscheinausbildung“, betonen die Geschäftsführer Werner Fichtinger und Walter Harm. Geladen wird das Fahrzeug übrigens großteils über eine 200 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage am Übungsplatz in Enzersdorf an der Fischa.