Tesla bringt Gratis-Laden zurück & zieht Preise an

So ist die Lage: Tesla hat im Jänner in fünf europäischen Ländern einen Umsatzrückgang verzeichnet. Einbußen gab es in Großbritannien (fast minus zwölf Prozent), Frankreich (-63 Prozent), Schweden (-44 Prozent), Norwegen (-38 Prozent) und den Niederlanden (-42 Prozent). Nicht ganz unschuldig daran dürfte Tesla-Chef Elon Musk selbst mit seiner lautstarken Unterstützung für rechtsextreme Parteien in Großbritannien und Deutschland auf seiner Social-Media-Plattform X sein.