Die Ur-Uromi freuts: Frauenpower in 5 Generation

Seit Ende Jänner darf sich Emilie nämlich auch über zwei weitere Ururenkerl freuen. Denn ihre beiden Urenkerl Chiara und Sarah haben Ende Jänner fast zeitgleich Nachwuchs bekommen. Vom Arzt bekamen sie sogar den exakt gleichen Geburtstermin prognostiziert. Die Babys entschieden sich jedoch beide, dass sie früher kommen wollten. Am 22. und am 24. Jänner war es dann so weit – zwei zuckersüße Babys erblickten im Landeskrankenhaus Mödling das Licht der Welt.