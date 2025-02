400.000 Türken leben immer noch in Containern

Nächstes Erdbeben in Istanbul?

Fachleute gehen davon aus, dass die Erde rund um die Millionenmetropole Istanbul bald beben könnte. Die Erdbebenwarte Kandilli gibt die Wahrscheinlichkeit für ein Beben mit einer Stärke über 7 bis zum Jahr 2030 mit 60 Prozent an. 100.000 Gebäude in Istanbul seien stark einsturzgefährdet.