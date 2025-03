Plötzlich ging es doch wieder in die erste Reihe

Den Weg ihres Vorgängers will die 58-Jährige fortführen. Was die interne Kommunikation betrifft, ist in den vergangenen Monaten viel weitergegangen. Der Nachwuchs soll weiter gefördert werden. „Mir ist die Kommunikation mit den Mitgliedervereinen ganz wichtig, das ist mir ein Anliegen. Ich möchte die Linie vom Max weiterfahren. Ich feile aber eher an den Basics, habe vielleicht nicht so die großen Visionen“, sagt die neue Präsidentin.