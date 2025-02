Das lieben Odermatt und seine Fans an der WM

Dieses Gold fehlt noch! Olympiasieger und Weltmeister im Riesentorlauf, WM-Titel in der Abfahrt – doch die Goldene im Super-G war Marco Odermatt bisher nicht vergönnt. 2023 in Courchevel und Méribel lag er nur 0,11 Sekunden hinter dem Podium. Auf Sieger James Crawford fehlten ihm am Ende 0,37 Sekunden. „Mit welcher Goldmedaille ich dann nach Hause fahren würde, sodass ich zufrieden bin – darauf kommt es mir nicht an“, meint der Schweizer Dominator. „Außerdem ist die Abfahrt die Königsdisziplin. Und diese Goldene hab ich zum Glück schon im Sack.“