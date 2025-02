Bayer Leverkusen gegen Köln ab 20.45 Uhr LIVE

„Wir haben eine neue Rolle. Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass wir krasser Außenseiter sind“, sagte Struber. „Wir werden alles, was uns möglich ist, in die Waagschale werfen, um den Gegner aus der Balance zu bekommen.“ Auch wenn seine Mannschaft mit viel Respekt nach Leverkusen reise, sei es wichtig, mutig und selbstbewusst aufzutreten, forderte der Trainer der Österreicher Dejan Ljubicic und Florian Kainz. Sein Klub führt die Tabelle der 2. Liga je zwei Punkte vor dem Hamburger SV, Magdeburg und Kaiserslautern an. Leverkusen liegt im Oberhaus sechs Zähler hinter den Bayern.