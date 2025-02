Adrian Newey: Deswegen habe ich Red Bull verlassen

„Ich hätte mich zur Ruhe setzen und am Strand sitzen können, ...“

„Nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, ging es darum, was ich als Nächstes tun sollte“, erklärte Newey, der betont, dass er es „finanziell“ nicht nötig gehabt hätte, zu einem anderen Formel-1-Rennstall zu wechseln. „Ich hätte mich also einfach zur Ruhe setzen und am Strand sitzen können, oder ich hätte etwas ganz anderes machen können, den America‘s Cup, oder vielleicht für einen der Hersteller an Straßenfahrzeugen arbeiten.“