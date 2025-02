ÖSV-Coach sieht Generations-Wechsel eingeläutet

Superstar Jarl Magnus Riiber lässt es mit 27 Jahren sein und auch in Österreichs Nationalteam der Nordischen Kombinierer könnte es in nicht so ferner Zukunft Abschiede geben – denkbar etwa in einem Jahr nach der Olympia-Saison. Zweifellos sind der 30-jährige Martin Fritz sowie die 31-jährigen Franz-Josef Rehrl und Lukas Greiderer noch konkurrenzfähig, ÖSV-Chefcoach Christoph Bieler sieht den Generationswechsel aber eingeläutet und Junge nachrücken – gesehen auch in Seefeld ...