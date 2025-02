BVB-Coach emotional, Hamann findet‘s „peinlich“

„Dafür habe ich kein Verständnis“

Tullbergs Bilanz lässt sich sehen, dem 2:2 gegen Werder Bremen stehen Siege gegen Bologna und nun Heidenheim gegenüber. Dennoch seien die Gesten des Interimstrainers zu viel des Guten gewesen, so Hamann. „Ich dachte, als er gejubelt hat, dass er die zwei Tore selbst geschossen hat. Er soll mit seinem Trainerteam jubeln und danach kann er von mir aus mit der Mannschaft in die Kurve gehen, aber das geht nicht. Tut mir leid, dafür habe ich kein Verständnis. Ich kann nicht als Trainer, der drei Spiele in der Verantwortung ist, so in der Kurve jubeln“, findet der 51-Jährige