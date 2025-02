Sepp Straka verteidigt Führung in Pebble Beach

Golfprofi Sepp Straka befindet sich beim PGA-Turnier in Pebble Beach weiter auf Siegkurs. Der 31-jährige Wiener verteidigte seine Führung nach drei Runden beim mit 20 Millionen Dollar dotierten Signature-Bewerb in Kalifornien. Nach einer etwas schwächeren 70er-Runde schmolz der Vorsprung des 31-jährigen Wieners vor der Schlussrunde am Sonntag allerdings auf einen Schlag. Straka hatte erst vor knapp zwei Wochen in La Quinta seinen dritten Turniersieg auf der PGA-Tour gefeiert.