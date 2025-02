Caps und Pioneers ohne Punkte im Play-off-Kampf

Die Wiener verabsäumten es, dank slowenischer Hilfe eine Vorentscheidung im Rennen um Platz zehn herbeizuführen. Sie gerieten im eigenen Powerplay in Rückstand (24.) und kassierten in der 50. Minute den zweiten Gegentreffer. Aus den zwei Spielen in Italien kehren die Capitals damit ohne Zähler heim. In Feldkirch gingen die Heimischen durch Oskar Maier (25.) in Führung, Rudolf Cerveny (32., 38.) drehte die Partie.