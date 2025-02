Schöne Momentaufnahme in Österreichs Tennis-Tief

Viel in Nachwuchs investiert

Positiv ist, dass sich die Tennislandschaft in Österreich in den letzten Jahren klar verbessert hat. „Wir hatten noch nie so viele hochkarätige Angebote, um sich weiterzuentwickeln“, meint Ohneberg. In Akademien wird toll gearbeitet, es gibt auch mehr Turniere als früher. Auch wenn Melzer das nicht als entscheidend sieht. „In der Vergangenheit haben sich Spieler auch ohne Challenger daheim nach vorne gespielt.“