Hoffnungen auf die Wende

Erstmals liegt heute in Ihrer „Krone“ unser bis zu 16-seitiges WM-Extra bei. Wie bei allen Großereignissen wird die Sportredaktion unsere Leserschaft rund um die Uhr auf allen Kanälen mit Neuigkeiten, Hintergrundgeschichten, Statistiken und Ergebnissen am Laufenden halten. Beim Durchblättern des letzten WM-Extras während der gestrigen Besprechung mussten unsere Reporter schmunzeln. „Das Hoffen auf ein Ski-Wunder“ lautete die Schlagzeile auf der Titelseite. Mit nur 17 Stockerl-Plätzen war im Februar 2023 die rot-weiß-rote Truppe nach Courchevel und Méribel gereist, mit sieben Medaillen im Gepäck ging es zurück nach Österreich. Dennoch war der Frust groß. Weil Österreich erstmals seit Crans-Montana 1987 goldlos blieb. Die Vorzeichen für Saalbach 2025 sind ebenfalls alles andere als rosig. Die ÖSV-Truppe hat erst 15 Podest-Plätze auf dem Konto, die Herren fahren sogar ohne Sieg im WM-Winter zur Medaillen-Jagd – eine historische Niederlage. Das war in der Ski-Geschichte bisher erst einmal der Fall. 1987 …