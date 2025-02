Warum Blau-Schwarz nicht der Super-GAU sein kann

„GAU“ ist ja die Abkürzung für „Größter anzunehmender Unfall“. Der Ausdruck „Super-GAU“ klingt also erst einmal falsch. Denn wenn etwas das „Größte“ ist, gibt es keine Steigerung. Aber das schlaue Internet hat mich belehrt: „Super“, heißt es da, meint wie im klassischen Latein „darüber hinaus“. Trotzdem ein Widerspruch. Wie kann ein Unfall über den „größten“ hinausgehen? Hier gilt es, aufmerksam zu lesen: Die Rede ist ja vom größten anzunehmenden Unfall, nicht vom größten möglichen. Dieser GAU war jahrzehntelang eine teilweise Kernschmelze im Atomkraftwerk. Wohlgemerkt: eine teilweise! Als dann in Tschernobyl eine vollständige eintrat, bot sich der „darüber hinausgehende“ Super-GAU an.