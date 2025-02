Luke Andrews Band startet mit „Universe“ neu durch

Zukunftspläne: Mehr Releases und internationale Kooperationen

Nach „Universe“ wird die Band im April/Mai die Single „Maniac“ veröffentlichen. Bei diesem Song haben sie mit renommierten Musikern wie Dave Clayton (Georg Michael, Simply Red, Paul McCartney, U2) an den Keyboards und Kevin Robinson (Simply Red, Paul McCartney, Incognito) an der Horn Section zusammengearbeitet. Ende März geht es für die Band nach London, um mit den britischen Produzenten Patrick Murdoch (u.a. Michael Jackson) und Adrian Hall (u.a. Tori Amos, Depeche Mode) neues Songmaterial aufzunehmen. Neben Bandleader Luke Andrews ist auch Bassist Tom Traint fester Bestandteil der Band. „Tom und ich haben zusammen in Eisenstadt studiert, doch irgendwann wollten wir raus aus der österreichischen Musikszene“, erzählt Luke. „London war die logische Wahl, weil die Stadt eine unglaubliche Musikgeschichte hat und genau den Sound verkörpert, den wir machen wollen. Wir sehen die Luke Andrews Band von Anfang an auf internationaler Ebene, deshalb sind wir 2016 nach London gegangen. Die Stadt ist für uns ein kreatives Outlet, ein Ort voller Motivation. Wir haben dort unzählige Erinnerungen gesammelt, die uns antreiben. Warum genau London? Ich kann es gar nicht genau in Worte fassen, aber es ist unsere Stadt im Herzen.“ Insgesamt sind für 2025 vier Single-Releases sowie ein Album geplant.