DSV-Boss reagiert auf Wutausbruch: „Fakt ist …“

Maier zeigte durchaus Verständnis für die Kritik, die Straße unmittelbar nach dem Rennen geübt hatte. Allerdings versucht der DSV-Boss auch zu relativieren: „Linus hat sich im Laufe des Abends beruhigt, das war in den späteren Interviews für jeden ersichtlich. Er ist ein besonderer Athlet, sehr reflektiert. Was er in der ersten Emotionalität gesagt hat, kann ich komplett verstehen“, erklärt Maier gegenüber „Eurosport“.