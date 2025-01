Manuel Feller: „Mir fällt ein Stein von Herzen!“

Schladming, gestern 21.39 Uhr: Die 22.500 Fans am Rande und im Zielstadion der ausverkauften Planai schrien sich die Seele aus dem Leib, bengalische Feuer flammten auf. Und Manuel Feller tauchte ein in das gigantische Fahnenmeer, ließ den Schladminger Hexenkessel förmlich explodieren – Bestzeit, Doppelführung vor Fabio Gstrein! Der Tiroler riss die Arme in die Höhe, „Oh, wie ist das schön“ ertönte.