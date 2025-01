Slalom-Nightrace in Schladming ab 17.45 LIVE

Die rot-weiß-roten Slalom-Spezialisten warten weiter auf den ersten Podestplatz in diesem Winter. Manuel Feller ist als Kugel-Gewinner der Vorsaison und dank seines vierten Rangs in Val d‘Isere dennoch gesetzt, Fabio Gstrein darf nach vier Platzierungen zwischen fünf und zehn ebenfalls einen WM-Start einplanen. Am knappsten dran am Podium war zuletzt Marco Schwarz, der als Siebenter (Wengen) und Sechster (Kitzbühel) bester Österreicher war. Am Ganslernhang fehlten dem Kärntner, 2021 bis dato letzter österreichischer Schladming-Sieger, am Sonntag nur 24 Hundertstelsekunden auf Platz drei.