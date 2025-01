Sturm jubelt: „Ich bin noch komplett schockiert!“

Jauk rief jedenfalls zu Besonnenheit auf. „Jetzt müssen wir am Boden bleiben. In den letzten zehn Tagen gab es die Stichwörter Debakel, Katastrophe, Abverkauf. Jetzt gewinnst du in der Champions League und auf einmal dreht sich wieder alles.“ Für Sturm steht nun das Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria am Samstag (18.15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Liebenau im Fokus, wie Säumel mehrfach betonte. „Es geht Schlag auf Schlag. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir am Samstag die Leistung bestätigen“, sagte der Coach.