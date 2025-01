Erster Crash von Lewis Hamilton im Ferrari

Nach übereinstimmenden Medienberichten verlor der Brite gegen 11 Uhr auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona im letzten Streckenabschnitt die Kontrolle über seinen Boliden und krachte in den Reifenstapel. Hamilton blieb unverletzt – der Ferrari des Jahrgangs 2023 schien jedoch zu stark beschädigt. Die Aufhängung und einige aerodynamische Teile sollen bei dem Unfall beschädigt worden sein, so dass das Auto zunächst geborgen werden musste.