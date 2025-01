Der Traum von den Sternen

Gleichgültig, ob Sterne, Gabeln, Hauben, was auch immer, in unserem Land ist die Gastronomie auf einem hohen Standard – und zum Reisen gehört auf alle Fälle gut essen! Da können wir punkten, das lieben wir selbst!

Dazu passt auch, dass immer mehr Regionen im Land das kulinarische Thema mit eigenen Veranstaltungen feiern wie etwa dem Wachau GOURMETfestival (3. bis 17. April), dem Felix-Wirtshausfestival (1. April bis 1. Mai) am Traunsee und, neu, dem mundART Festival von 25. April bis 4. Mai am Wolfgangsee. Das sind nur einige Beispiele, was uns 2025 an interessanten Gaumenfreuden erwartet.