„Situation ist für mich einfach nur besch*****“

Kein Rückhalt mehr spürbar

Für den Lauteracher, der nach fast dreijähriger Verletzungspause erst im November in Levi (Fin) in den Weltcup zurückgekehrt war, ein Tiefschlag. „Sie setzen nicht mehr auf mich“, seufzt der 34-Jährige, der in seiner Comebacksaison noch nicht anschreiben konnte. In Levi schaffte er mit der 23. Zeit zwar die Finalquali, wurde aber wegen eines Torfehlers disqualifiziert. In Gurgl fiel er wie auch Manuel Feller und Johannes Strolz im ersten Lauf aus.