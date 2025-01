FIS-Plan: „Das wollen und müssen wir verbieten“

Auch diese Ski-Saison ist – wie schon im Vorjahr – geprägt von zahlreichen Stürzen und schweren Verletzungen. Am vergangenen Wochenende in Kitzbühel wurde beim Super-G nicht nur einmal der Rettungshubschrauber alarmiert. ÖSV-Läufer Lukas Feurstein wurde die Seidlalmkurve zum Verhängnis, er verpasste ein Tor, fädelte ein, verlor den linken Ski und landete im Fangnetz. Der 23-Jährige zog sich eine Schuhrandprellung zu, will aber trotzdem am kommenden Dienstag in Schladming beim Riesentorlauf an den Start gehen.