Sturz-Orgie im Weltcup: Kilde hat Lösungsvorschlag

Demnächst weitere Operation

Vor knapp einem Jahr hatte sich Kilde bei einem Sturz in der Wengen-Abfahrt unter anderem an der linken Schulter verletzt. Im vergangenen Sommer griff eine schwere Infektion den Knochen an. „Letzte Woche gab es die positiven Nachrichten, dass die Infektion langsam aus den Knochen raus ist. Es ist jetzt gut genug, um wieder zu operieren. Wir müssen nur einen Termin finden, weil es eine komplizierte Operation ist“, berichtete er in Kitzbühel. In ein paar Wochen soll es so weit sein. Der Eingriff soll in der Privatklinik Hochrum bei Innsbruck stattfinden. „Leider kenne ich schon jeden Raum dort“, sagte Kilde und lachte.