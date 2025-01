Welche Rolle spielen Medien als Kontrollinstanz?

In Zeiten, in denen von einer „Zerstörung des ORF“ die Rede ist und die Presseförderung immer wieder als kritisches Thema aufkommt, ist es kein Wunder, dass sich Teile unserer Community mit der Rolle der Medien in Österreich befassen. Dabei geht es nicht nur um Unabhängigkeit, sondern vor allem um Seriosität. So geht es auch Leser Servas, von dem uns diese spannende Frage erreichte. Wie sehen Sie das?